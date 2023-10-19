Прием граждан

Власти Ингушетии окажут помощь вернувшимся русским в приватизации квартир

0
Светлана Демяшева и Ирина Фоменко

Власти Ингушетии окажут помощь вернувшимся в регион по программе возвращения русскоязычного населения Светлане Демяшевой и Ирине Фоменко в приватизации квартир.

Женщины из города Карабулака пришли на встречу с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым в приемную Президента России в Магасе.

Они рассказали, что вернулись в 2015 году, им было предоставлено жилье. Право на оформление квартир в собственность наступило в 2020 году.

Руководитель министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Руслан Мизиев, принимавший участие в приеме граждан, пояснил, что в единый реестр недвижимости своевременно не были внесены изменения о смене собственника, и сейчас этот вопрос возможно решить только через суд.

Он отметил, что ведомством подготовлено исковое заявление. «По итогам его рассмотрения и принятия судом решения, а мы уверены, что оно будет в нашу пользу, примем решение о передаче квартир в собственность заявителям. До конца ноября вопрос должен решиться», — сказал Руслан Мизиев.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что возьмет этот вопрос на личный контроль, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В правительстве Ингушетии обсудили вопросы ликвидации задолженностей по зарплате
Ингушский спортсмен Исмаил Барахоев примет участие в первенстве мира по греко-римской борьбе
В Ингушетии стартует конкурс «Хлебосольная Россия — 2023»
В Ингушетии пройдут межрегиональные соревнования спартакиады МЧС России
В селе Средние Ачалуки Ингушетии начали раздачу повесток призывникам
На ремонт дороги к ФАД «Кавказ» из села Яндаре Ингушетии выделено 29 млн рублей
В Ингушетии 25 октября торжественно откроется Международный кинофестиваль «Золотая Башня»
В Ингушетии предпринимателей привлекут к ответственности за уклонение от регистрации в налоговой
К трем годам колонии приговорили жителя Ингушетии за хранение гранаты
На строительство дамбы для защиты домов от подтоплений в Ингушетии выделят 2 млн рублей
При пожаре в Ингушетии погиб один человек

Главное

Яндекс.Метрика

 