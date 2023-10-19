Власти Ингушетии окажут помощь вернувшимся русским в приватизации квартир

Женщины из города Карабулака пришли на встречу с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым в приемную Президента России в Магасе.

Они рассказали, что вернулись в 2015 году, им было предоставлено жилье. Право на оформление квартир в собственность наступило в 2020 году.

Руководитель министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Руслан Мизиев, принимавший участие в приеме граждан, пояснил, что в единый реестр недвижимости своевременно не были внесены изменения о смене собственника, и сейчас этот вопрос возможно решить только через суд.

Он отметил, что ведомством подготовлено исковое заявление. «По итогам его рассмотрения и принятия судом решения, а мы уверены, что оно будет в нашу пользу, примем решение о передаче квартир в собственность заявителям. До конца ноября вопрос должен решиться», — сказал Руслан Мизиев.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что возьмет этот вопрос на личный контроль, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.