Власти Ингушетии окажут содействие объединению профсоюзов в отстаивании прав работников

Калиматов поздравил ее с назначением на ответственную должность. Он отметил, что руководство республики намерено усилить роль профсоюзного движения, работа эта по его поручению правительством уже начата.

«За то время, что на должности, я сталкивался не раз с тем, что, помимо безработицы, у нас существуют и проблемы с нарушениями прав трудящихся. Без участия профсоюзного движения гарантировать их социальные права невозможно. В первую очередь я имею в виду официальный прием на работу и выдачу «белой» зарплаты, предоставление социальных гарантий таким образом, чтобы пенсионеры и все работники могли в полном объеме пользоваться льготами», — подчеркнул Глава региона.

Оздоева представила краткий доклад о деятельности союза, подчеркнув основные трудности и планы, которые могут способствовать развитию профсоюзов, поднятию их авторитета в обществе и, как следствие, помочь работающей прослойке населения республики.

В частности, она сообщила, что профобъединение в Ингушетии насчитывает 12 000 участников, при этом, по данным регионального Минтруда, на январь 2022 года численность работающих граждан составляет 55 500 человек. Было вынесено предложение издать указ «О взаимодействии органов исполнительной власти Республики Ингушетия, органов местного самоуправления, работодателей и профсоюзных организаций на территории РИ» для увеличения профсоюзного членства и возобновления полноценной и активной деятельности организации.

Руководитель субъекта предложил провести на заседании Народного собрания час, посвященный работе профсоюзов и улучшению условий труда жителей республики.

«Я уверен, что парламентарии пойдут навстречу и будут заинтересованы выслушать вас. На этом мероприятии должны присутствовать и члены правительства Ингушетии, и государственной инспекции труда. Мы готовы содействовать в отстаивании прав трудящихся. Важно всестороннее взаимодействие, освещение в СМИ, чтобы их голос был услышан», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.