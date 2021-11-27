Власти Ингушетии определили 5 эффективных направлений и проектов для развития экономики региона

Об этом на своей странице в Instagram сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов, отметив, что «в регионе есть острые вопросы, волнующие жителей и требующие особого внимания и решений».

По его словам, они вошли в модель экономического развития Ингушетии, которую власти разработали по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина, работа велась вместе с Минэкономразвития страны.

«Защитили программу в ходе стратегической сессии по защите моделей экономического развития субъектов СКФО», — подчеркнул Калиматов.

В сфере промышленности предложено создание индустриального парка «Джейрах» мощностью 50 тыс. тонн доломитовой муки в год и проект развития солнечной генерации на розничном рынке электроэнергии. Всего в модель развития региона включено 17 проектов, реализация которых позволит создать 3,4 тыс. новых рабочих мест.

Для сбалансирования функционирования ТЭК и ЖКХ разработана программа, реализация которой позволит обеспечить к 2026 году сокращение дефицита финансирования предприятий ЖКХ на 1,1 млрд рублей.

В рамках агропромышленного комплекса и переработки запланировано 13 проектов — это почти 12,4 млрд рублей инвестиций и 2,4 тыс. новых рабочих мест.

Для снижения теневой занятости и уровня безработицы предусматривается образование промышленного парка «Магас», где планируется создать свыше 1000 рабочих мест, а также постановка на учет в налоговых органах предпринимателей и организация сбыта продукции личных подсобных хозяйств.

Потенциал туристической отрасли в Ингушетии составляет свыше 460 тыс. человек в год и более 0,6 млрд рублей доходов ежегодно, для этого в регионе планируется реализация 8 проектов, в том числе развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Армхи», реализация которого обеспечит привлечение свыше 100 тыс. туристов в год.

«Всего в рамках модели предусматривается реализация 129 проектов на 127,5 млрд рублей, в том числе 5 ключевых проектов свыше 12 млрд рублей. Работы предстоит много и есть поддержка федерального центра», — отметил Глава республики.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», накануне Махмуд-Али Калиматов принял участие в стратегической сессии по защите моделей экономического развития регионов СКФО под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина.