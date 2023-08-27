Власти Ингушетии опровергли информацию об ограничениях в сроках отказа от хранения биометрии

«Установленных каких-либо ограничений по срокам подачи данного заявления нет. Жители региона могут обратиться в МФЦ с данным заявлением в любое удобное для них время. При себе достаточно иметь паспорт гражданина России и СНИЛС», — отметил собеседник издания.

За получением дополнительного разъяснения по данному вопросу необходимо обратиться в ближайший офис МФЦ в республике.