Дезинформация

Власти Ингушетии опровергли информацию об ограничениях в сроках отказа от хранения биометрии

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В социальных сетях активно распространяется информация о том, что до 1 сентября текущего года необходимо подать заявление об отказе в сборе, хранении и передачи биометрических данных. Данная информация не соответствует действительности, сообщили «Ингушетии» в правительстве республики.

«Установленных каких-либо ограничений по срокам подачи данного заявления нет. Жители региона могут обратиться в МФЦ с данным заявлением в любое удобное для них время. При себе достаточно иметь паспорт гражданина России и СНИЛС», — отметил собеседник издания.

За получением дополнительного разъяснения по данному вопросу необходимо обратиться в ближайший офис МФЦ в республике.

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