Власти Ингушетии отреагировали на жалобы о сборе денег с родителей дошкольников
Министерство образования и науки республики обратилось к жителям в связи с поступающими обращениями о сборах денег на нужды детских садов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.
«В министерство образования и науки республики начали поступать обращения с информацией о денежных сборах, которые проводятся в дошкольных учреждениях», — сказал собеседник издания.
В министерстве отметили, что родители не обязаны сдавать деньги на нужды дошкольного образовательного учреждения.
При возникновении подобных ситуаций представитель ведомства попросил жителей направлять официальное обращение на имя вице-премьера — министра образования и науки региона Эсет Боковой.
Также жалобы родители дошкольников могут оставлять в комментариях официальных страниц Минобрнауки в соцсетях.