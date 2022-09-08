Резонанс

Власти Ингушетии отреагировали на жалобы о сборе денег с родителей дошкольников

0

Министерство образования и науки республики обратилось к жителям в связи с поступающими обращениями о сборах денег на нужды детских садов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«В министерство образования и науки республики начали поступать обращения с информацией о денежных сборах, которые проводятся в дошкольных учреждениях», — сказал собеседник издания.

В министерстве отметили, что родители не обязаны сдавать деньги на нужды дошкольного образовательного учреждения.

При возникновении подобных ситуаций представитель ведомства попросил жителей направлять официальное обращение на имя вице-премьера — министра образования и науки региона Эсет Боковой.

Также жалобы родители дошкольников могут оставлять в комментариях официальных страниц Минобрнауки в соцсетях.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии рано утром произошло землетрясение магнитудой 2,3 балла
Ингушский ТЮЗ приглашает на спектакль по пьесе Асият Хамчиевой «Крысиный бунт»
В Минкультуры Ингушетии обсудили подготовку к Фестивалю культуры и спорта народов Юга России
В Минобрнауки подтвердили получение сообщений о минировании школ и детсадов в Ингушетии
Жительницу Ингушетии уличили в незаконном получении более 3,5 млн рублей соцвыплат
Более 160 предпринимателей примут участие в форуме «Деловая Ингушетия - 2022»
Глава Ингушетии поздравил народ Карачаево-Черкесии с вековым юбилеем республики
В Назрановском районе Ингушетии провели очередную акцию «Собери ребенка в школу»
В Ингушетии поисковики провели разведывательные работы на местах боев в годы ВОВ
В НБ Ингушетии проходит выставка к 120-летию со дня рождения ученого Мурата Базоркина
Видеолюбителей из Ингушетии приглашают к участию в фестивале о народном творчестве

Главное

Яндекс.Метрика

 