Власти Ингушетии отреагировали на жалобы о сборе денег с родителей дошкольников

«В министерство образования и науки республики начали поступать обращения с информацией о денежных сборах, которые проводятся в дошкольных учреждениях», — сказал собеседник издания.

В министерстве отметили, что родители не обязаны сдавать деньги на нужды дошкольного образовательного учреждения.

При возникновении подобных ситуаций представитель ведомства попросил жителей направлять официальное обращение на имя вице-премьера — министра образования и науки региона Эсет Боковой.

Также жалобы родители дошкольников могут оставлять в комментариях официальных страниц Минобрнауки в соцсетях.