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Власти Ингушетии перекроют подъезды к стихийной свалке в Малгобеке

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Власти Ингушетии перекроют подъезды к стихийной свалке в Малгобеке, образовавшейся по вине регионального оператора ООО «Экосистема».

Об этом были сообщено после того, как на месте побывали председатель Народного собрания республики Магомет Тумгоев и исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Саварбек Халухаев.

По информации Телеграм-канала Минприроды, множество обращений граждан о нарушениях на этой территории и послужило поводом для выезда.

«В результате встречи с жителями решено полностью закрыть въезды на свалку, чтобы предотвратить негативное воздействие на окружающую среду. Теперь важно контролировать сбор и вывоз отходов из Малгобека и Малгобекского района, перевозка будет осуществляться на полигон в сельском поселении Нестеровская Сунженского района», — отметили в экологическом ведомстве.

Там подчеркнули, что в случае выявления каких-либо нарушений, связанных с размещением ТКО в Малгобеке, будут привлечены к ответственности главы муниципалитетов и региональный оператор. Вся информация о нарушениях будет направляться в органы прокуратуры для принятия мер реагирования.

Ранее в Минприроды республики напомнили, что земельный участок площадью 5 га был выделен ООО «Экосистема» для строительства мусорного полигона с современным мусоросортировочным комплексом. Однако на участке осуществляется несанкционированное размещение отходов с нарушениями правил утилизации.

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