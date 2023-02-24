Власти Ингушетии планируют организовать вылет паломников из аэропорта «Магас» в Медину

«Для того, чтобы это стало возможным, а наши жители смогли осуществить священную миссию с удобством, нам необходимо подготовить аэропорт и грамотно все организовать», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Статус международного воздушной гавани присвоен в декабре 2021 года, после чего велась деятельность по исследованию и экспертизе существующего здания для проведения в дальнейшем его реконструкции в соответствии с техническими заданиями, а также по согласованию системы безопасности с пограничным управлением ФСБ России по республике, Роспотребнадзором.

В ходе рабочей поездки Глава руководитель субъекта побывал в зоне досмотра, регистрации, таможенного контроля, в зале ожидания, на территории взлетно-посадочной полосы.

Директор аэропорта Магомед Цуров сообщил, что на данном этапе оборудуется временный таможенный пункт с пропускной способностью 6-7 рейсов, а до конца года все нормативы и требования будут соблюдены, планируется согласование и запуск на постоянной основе международных рейсов как пассажирских, так и грузовых.

Также состоялась передача аэропорту амбулаторного лифта, стоимостью 15,7 млн рублей, приобретенного фондом «Сафмар» Микаила Гуцериева.

«Это вклад в республику, в условия для ее жителей, удобств для людей с ограниченными возможностями здоровья, вклад в солидарность общества. Очень важно знать нужды своей родной республики. У нас с «Сафмар» соглашение на 5 лет по развитию Ингушетии — это серьезное вложение. Фонд и Микаил Гуцериев лично будут участвовать в этом, будем строить социальные объекты, реставрировать по договоренности с представителями фамилий тейповые башни», — подчеркнул Калиматов.

При передаче амбулифта специалистами компании-поставщика ООО «Гирд-Автофургон» были проведены обучающие занятия по пользованию новым оборудованием для персонала аэропорта с вручением сертификатов.

Напомним, что хадж в Мекку и Медину должен начаться в этом году в июне.