Власти Ингушетии планируют перейти на собственную гидроэнергетику

«До сих пор Ингушетия является единственным регионом Северо-Кавказского федерального округа, не имеющим собственных генерирующих мощностей. В этой связи поручаю Минпромсвязи проработать план действий по созданию собственных генерирующих энергию мощностей, в том числе гидроэнергетику и другие возобновляемые источники энергии», — сказал Калиматов.

Также по словам Главы региона, наиболее острой проблемой в сфере инфраструктуры для Ингушетии является неудовлетворительное состояние и недостаточная обеспеченность коммунальной и энергетической инфраструктурой, значительные потери при функционировании сетевого хозяйства.

«Исходя из комплекса обозначенных проблем правительству необходимо в текущем году проработать вопрос 100-процентного финансирования из федерального бюджета объектов водоснабжения республики, обеспечить в полном объеме реализацию национального проекта «Чистая вода». Также необходимо завершить работу по инвентаризации объектов электросетевого хозяйства с последующим его вовлечением в хозяйственный оборот и проработать вопрос по пересмотру программы газификации с определением перечня мероприятий, отвечающих интересам населения и бизнеса», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Ранее сообщалось, что в Министерстве энергетики России поддержат совместный проект ПАО «РусГидро» и Ингушетии по строительству трех гидроэлектростанций на реке Асса общей мощностью 119,4 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии которых составит 369,2 млн кВт/ч.