Власти Ингушетии поддержат реализацию ряда инвестиционных проектов на территории региона

Зампред отметил, что на сегодня инвестиционный портфель республики насчитывает 40 проектов. По его словам, по мере набора документов в соответствии с требованиями законодательства проекты будут выноситься на инвестиционный совет.

Фурсов добавил, что в Ингушетии действует разветвленная система поддержки инвесторов, режим единого инвестиционного окна с персональным закреплением работников министерства экономического развития за проектами.

Далее участники встречи приступили к обсуждению заявленных проектов. Так, ООО «Строй-Комфорт» подразумевает производственный комплекс, предназначенный для производства газобетонных блоков и строительство мини-завода по изготовлению строительных блоков из вулканического материала и тротуарной брусчатки на территории промышленно-инвестиционной площадки города Карабулака. Здесь планируется создание 47 рабочих мест.

Проектом ООО «Обанхи» предлагается создание предприятия по организации проточного товарного форелеводства в городе Назрани и Джейрахском районе. Общий объем составит порядка 2 тыс. тонн радужной форели в год и от 200 до 300 тонн осетрины (осетра и стерляди).

ООО «Очистные сооружения» представило проект по строительству станций глубокой биологической очистки сточных вод, производство которых запланировано в объеме 3000 единиц в год. После выхода на проектную мощность возможность трудоустроиться появится у 70 человек.

На базе проекта «Русские ярмарки», где будет трудоустроено около 40 человек, предполагается создание в регионе круглогодичной сельскохозяйственной и промышленной ярмарки, обязательными элементами которой являются наличие сцены, катка (баскетбольной площадки в летнее время), павильонов и площадок для проведения культурно-массовых и развлекательных мероприятий. В основе бизнес-модели лежит предоставление в аренду торговых мест и оказание сопутствующих услуг.

Озвученные предложения были поддержаны. Фурсов отметил актуальность и своевременность рассмотрения инвестиционных проектов и подчеркнул, что задача по привлечению резидентов на промышленные площадки Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым указана в качестве первоочередной.

«Создание новых рабочих мест и дополнительных налоговых отчислений напрямую связана с социальным самочувствием жителей республики, и задача всех органов исполнительной власти оказывать своевременную и полноценную помощь инициаторам таких проектов», — цитирует вице-премьера пресс-служба Главы и правительства республики.