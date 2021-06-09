Власти Ингушетии помогли местным жителям восстановить дома, пострадавшие недавно от урагана

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По поручению Главы Ингушетии жителям сельского поселения Верхние Ачалуки Малгобекского района республики, пострадавшим недавно от непогоды, оказана помощь в виде кровельных материалов, сообщат пресс-служба регионального Минстроя.

«С целью восстановления жилья, пострадавшего в результате ураганного ветра, обрушившегося на Малгобекский район 17 и 23 мая, Минстроем Ингушетии и администрацией Сунженского района проведена работа по выдаче пострадавшим необходимого строительного материала. Заблаговременно межведомственной комиссией, в которую вошли специалисты Минстроя, сотрудники МЧС, работники районной и сельской администраций и непосредственно жители села, были подготовлены списки пострадавших, проведен подворный обход для подтверждения ущерба и составлены акты осмотра», — говорится в сообщении.

В общей сложности, в течение дня пострадавшим было выдано 100 кубов леса и почти 1500 листов шифера.

«Оказание данной помощи стало возможным благодаря помощи Национального фонда развития Ингушетии», — отметили в министерстве.

Напомним, что в результате ураганного ветра, обрушившегося на Малгобекский район 17 и 23 мая 2021 года, домовладениям жителей сельского поселения Верхние Ачалуки был нанесен материальный ущерб. Районной и сельской администрациями была начата работа по составлению актов визуального осмотра и приняты заявления от пострадавших с приложенным фотоматериалом.

Также в Доме культуры сельского поселения Верхние Ачалуки была организована встреча с жителями села, пострадавшими от стихийного бедствия.

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