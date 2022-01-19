Власти Ингушетии попросят Москву ускорить начало строительства нового ФОКа в Сунже

«В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» в 2023 году в городе Сунже запланировано строительство нового ФОКа. В связи с решением республиканских властей о сносе старого комплекса при создании большого общественного пространства руководство Минспорта региона рассчитывает начать его возведение во втором полугодии 2022 года, несмотря на то, что лимит и проект строительства объекта одобрен на 2023 год», — сказал собеседник издания.

Как отметил сотрудник пресс-службы, сейчас республиканское правительство ведет переговоры с Минспорта России для получения разрешения начать строительство объекта в 2022 году и обеспечения финансирования проекта.

Новый спорткомплекс предполагается возвести на ул. Рабочая за железнодорожным переездом.

Также совместно с местной администрацией принимаются меры по распределению спортсменов с тренерами по спортивным залам общеобразовательных школ для недопущения прерывания тренировочного процесса детей, добавили в ведомстве.

Обеспокоенные возникшей ситуацией воспитанники спорткомплекса и их родители записали видеообращение с призывом к властям сохранить объект или построить новый не на окраине города, а на месте старого в центральной части. В свою очередь сотрудники учреждения попросили предусмотреть выплаты им компенсации в период строительства ФОКа.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что по поручению главы республики Махмуд-Али Калиматова в центре Сунже рядом с ДК начали сносить старые постройки для создания большого общественного пространства в честь 30-летия образования Ингушетии.

Согласно проекту, планируется строительство выставочного центра, парковочной зоны, мемориала погибшим в годы Гражданской войны, сухого фонтана, отдельной зоны цветущей сакуры, перголы, мемориала памяти и славы, детской площадки. В рамках празднования юбилея в городе после реконструкции отроют самый крупный в регионе дворец культуры.