Власти Ингушетии попросят Москву ускорить начало строительства нового ФОКа в Сунже

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С учетом решения снести старый спорткомплекс в связи с расширением парка в городе Сунже власти региона ведут переговоры с Минспорта России о начале строительства нового ФОКа с 2022 года, что на год раньше запланированного срока, сообщил газете «Ингушетия» представитель министерства спорта республики.

«В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» в 2023 году в городе Сунже запланировано строительство нового ФОКа. В связи с решением республиканских властей о сносе старого комплекса при создании большого общественного пространства руководство Минспорта региона рассчитывает начать его возведение во втором полугодии 2022 года, несмотря на то, что лимит и проект строительства объекта одобрен на 2023 год», — сказал собеседник издания.

Как отметил сотрудник пресс-службы, сейчас республиканское правительство ведет переговоры с Минспорта России для получения разрешения начать строительство объекта в 2022 году и обеспечения финансирования проекта.

Новый спорткомплекс предполагается возвести на ул. Рабочая за железнодорожным переездом.

Также совместно с местной администрацией принимаются меры по распределению спортсменов с тренерами по спортивным залам общеобразовательных школ для недопущения прерывания тренировочного процесса детей, добавили в ведомстве.

Обеспокоенные возникшей ситуацией воспитанники спорткомплекса и их родители записали видеообращение с призывом к властям сохранить объект или построить новый не на окраине города, а на месте старого в центральной части. В свою очередь сотрудники учреждения попросили предусмотреть выплаты им компенсации в период строительства ФОКа.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что по поручению главы республики Махмуд-Али Калиматова в центре Сунже рядом с ДК начали сносить старые постройки для создания большого общественного пространства в честь 30-летия образования Ингушетии.

Согласно проекту, планируется строительство выставочного центра, парковочной зоны, мемориала погибшим в годы Гражданской войны, сухого фонтана, отдельной зоны цветущей сакуры, перголы, мемориала памяти и славы, детской площадки. В рамках празднования юбилея в городе после реконструкции отроют самый крупный в регионе дворец культуры.

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