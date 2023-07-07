Власти Ингушетии попросят СКР проконтролировать расследование дела в отношении регоператора

«Принимая во внимание тот факт, что действующий региональный оператор ООО «Экосистема» не выполняет обязательства по соглашению об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ингушетии от 28 апреля 2018, ведется работа по его расторжению», — цитирует Холохоева пресс-служба Главы и правительства республики.

По информации Холохоева, в рамках этой работы Минприроды направило в Арбитражный суд Ингушетии исковое заявление о расторжении соглашения. В нем приведено обоснование нескольких нарушений, каждое из которых является самостоятельным основанием для лишения «Экосистемы» статуса регионального оператора.

Холохоев пояснил, что речь идет о нарушении схемы потоков твердых коммунальных отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, закрепленной схемой обращения с отходами.

Кроме того, есть нарушения условий соглашения в отношении предоставления безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств по соглашению.

По данным руководителя ведомства, в течение календарного года по вине оператора были допущены многократные нарушения условий договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, подтвержденные соответствующими актами.

Иск принят в производство.

Кроме того, утвержден разработанный Минприроды порядок лишения юридического лица статуса регионального оператора по обращению с ТКО на территории республики.

На его основании «Экосистема» приказом Минприроды лишена статуса регоператора.

Как отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, вопросам осуществления контроля за деятельностью регионального оператора, реализации реформы в области обращения с твердыми коммунальными отходами не уделялось надлежащее внимание.

«То земли у нас нет, то одно не подходит, то второе, то нечистоплотные люди в собственность приобрели полигон в 2018 году. Скажу честно и открыто — региональный оператор давно должен быть привлечен не только к административной, но и уголовной ответственности. От этого начали страдать города и районы. Все потому, что мусор не убирается должным образом. Возиться с отходами никто не хочет. Работа не видна, применяется лишь поверхностный подход», — заявил Калиматов.

Власти Ингушетии обратятся в прокуратуру и СКР с просьбой взять на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного еще в 2021 году в отношении регоператора.