Власти Ингушетии приостановили доступ к древнему храму «Тхаба Ерды» в горной части республики

Соответствующий приказ издал руководитель управления культурного наследия правительства республики Магомед Дзарахов, руководствуясь статьей 47.5. федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

«Приостановить доступ к объекту культурного наследия федерального значения «Храм Тхаба-Ерды», расположенному по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с. п. Гули, с. Хайрах. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.

Тхаба-Ерды — древний христианский храм, уникальный памятник, распложенный на территории Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. Является одним из самых посещаемых туристами объектов горной части Ингушетии.