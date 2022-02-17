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Власти Ингушетии призвали нефтяников к сохранению экологического баланса

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Обязательным условием работы нефтяников Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов считает сохранение экологического баланса на территориях, где будут идти добыча нефти и разработка новых скважин.

Об этом она заявил на встрече в Магасе с гендиректором ООО «Центргеко Холдинг» Николаем Ершовым и исполнительным директором ОАО «РН «Ингушнефть» Умаром Балаевым с участием премьер-министра региона Владимира Сластенина и первого заместителя председателя правительства Магомеда Евлоева.

«У нас в республике чистая экологическая среда, вредных производств практически нет и нам важно сохранить этот природный баланс. Мы развиваем направление экотуризма, делаем ставку на агропромышленное развитие региона, и сохранение такого благодатного климата в Ингушетии — одна из важных задач», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Было отмечено, что в тандеме с профильным холдингом РН «Ингушнефть» имеет серьезные перспективы для роста.

«Нефтяная отрасль важный сегмент региональной экономики и здесь должна быть максимальная отдача. На сегодняшний день предприятие уже вносит существенный вклад в бюджет республики, дает рабочие места и стабильный доход», — отметил Глава.

Он предложил гендиректору «Центргеко Холдинг» изучить возможности производства авиационного керосина для нужд международного аэропорта «Магас», а также взаимодействие и в других направлениях. «У нас аэропорт «Магас» фактически получил статус международного, вырастет количество рейсов и потребность в авиационном топливе», — сказал Калиматов.

По его мнению, было бы также взаимовыгодно заказывать спецодежду и обувь на швейной фабрике ООО «4БРА» (сельское поселение Али-Юрт) и обувном заводе ООО «Фелидже Пэллэ» (город Назрань).

Гендиректор ООО «Центргеко Холдинг» Николай Ершов отметил, что в целом итогами работы дочернего предприятия доволен.

Также, по его словам, нефтяники продолжать и свою благотворительную деятельность по оказанию помощи реабилитационным центрам республики для детей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках которой в прошлом году была отремонтирована коррекционная школа в сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района.

Напомним, что ведущая нефтяная компания НК «Роснефть» продала свой пакет контрольных акций ООО «Центргеко Холдинг» и в марте 2021 года общество стало новым собственником 51% акций РН «Ингушнефть».

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