Власти Ингушетии призывают защитить детей от полиомиелита «всем миром»

«Все мы помним это непростое время, когда началась пандемия, с которой мы справились общими усилиями. И сегодня мы столкнулись с новой трудностью — вирус полиомиелита. Чтобы не допустить его распространения, нам необходимо снова объединиться, что называется «всем миром», и выполнить объемную задачу — иммунизировать наших детей против этой инфекции», — цитирует Сластенина пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, что в Ингушетии будет проведена дополнительная вакцинация детей против полиомиелита. Мероприятие пройдет в два тура: 27 февраля — 5 марта, 3-9 апреля текущего года. Средства на иммунизацию выделены из Национального фонда развития региона.

Руководитель Роспотребнадзора по республике Борис Комурзоев в своем докладе обозначил главным достижением прошлого года обеспечение устойчивой санитарно-эпидемиологической ситуации в субъекте, что явилось результатом последовательной реализации комплекса мероприятий. При этом, он отметил, что повышение качества питьевой воды остается приоритетной задачей, определенной указом Президента России.

«По показателю доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, по прошлому году у нас составил почти 80%, при запланированном по федеральному проекту «Чистая вода» 74,8%. А по доли населения в городских поселениях этот показатель равен 72,8% при плане в 72,2%», — сказал Комурзоев.

Но, по его словам, сохраняются негативные факторы, влияющие на качество питьевой воды — неудовлетворительное состояние зон санитарной охраны водоисточников, водопроводных сетей и сооружений.

Наряду с этим, в рамках контрольно-надзорной деятельности сформирован региональный реестр субъектов и объектов надзора по классам потенциального риска причинения вреда здоровью населения. В январе этого года в реестре находилось 5765 объектов, из которых чрезвычайно высокого риска 399.