Власти Ингушетии продолжат поддержку предпринимателей

Об этом в своем ТГ сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов, заслушав отчет о деятельности министерства экономического развития региона в первом полугодии.

«Отмечу, что развитие предпринимательства способствует созданию новых рабочих мест и укреплению социальной стабильности в регионе, влияет на пополнение бюджета, экономические показатели в промышленности и сельском хозяйстве и так далее. Мы должны оказать всяческую поддержку предпринимателям для развития их бизнеса», — написал руководитель субъекта.

Он отметил, что министерство экономического развития ведет мониторинг и сопровождение пяти «прорывных» проектов, два из них — имеют высокую степень готовности. В реализацию этих проектов было вложено уже более 3,8 млрд рублей, планируется создать 711 рабочих мест. «Считаю, что привлечение инвестиций является ключевым фактором для развития нашего региона и создания благоприятной инвестиционной среды», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

«По линии внешнеэкономических связей тоже все стабильно: устанавливаем контакты, заключаем соглашения. Начали авиасообщение с Петрозаводском, приняли участие в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», готовимся к участию в крупномасштабной Международной выставке-форуму «Россия» и многое другое. Сотрудничество с регионами позволяет нам обмениваться передовыми практиками и опытом, развивать взаимовыгодные проекты и привлекать инвестиции в различные секторы нашей экономики», — добавил Глава Ингушетии.