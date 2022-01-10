Власти Ингушетии проверяют обращение родственников о том, что из-за ошибки врачей в кому попала роженица

«С утра в перинатальный центр выехал первый вице-премьер Магомед Евлоев. На текущий момент он находится в медучреждении, изучает ситуацию на месте, беседует с врачами и руководством. Правительственная комиссия тщательно проверит достоверность сообщений на интернет-ресурсах о том, что из-за халатности и ошибки врачей состояние одной из пациенток центра ухудшилось и она впала в кому», — сказал собеседник издания.

По его словам, в ходе комплексной проверки будет дана оценка действиям как руководства перинатального центра, так и лечащих врачей.

Как отметил Евлоев в ходе выездного оперативного совещания с Минздравом Ингушетии, власти республики привлекут лучших специалистов из ведущих клиник России для лечения пациентки. Кроме того, будет организована работа по повышению квалификации сотрудников центра.

Первый вице-премьер взял расследование ситуации на личный контроль.

Накануне в интернете появились видеообращения жителей Ингушетии о том, что состояние матери шестерых детей, жительницы ингушского села Кантышево Мадины Аушевой ухудшилось по вине врачей.