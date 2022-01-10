Власти Ингушетии проверяют обращение родственников о том, что из-за ошибки врачей в кому попала роженица
Региональные власти проверяют сообщения в соцсетях о том, что из-за ошибки врачей перинатального центра пациентка впала в состояние комы после родов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе правительства республики.
«С утра в перинатальный центр выехал первый вице-премьер Магомед Евлоев. На текущий момент он находится в медучреждении, изучает ситуацию на месте, беседует с врачами и руководством. Правительственная комиссия тщательно проверит достоверность сообщений на интернет-ресурсах о том, что из-за халатности и ошибки врачей состояние одной из пациенток центра ухудшилось и она впала в кому», — сказал собеседник издания.
По его словам, в ходе комплексной проверки будет дана оценка действиям как руководства перинатального центра, так и лечащих врачей.
Как отметил Евлоев в ходе выездного оперативного совещания с Минздравом Ингушетии, власти республики привлекут лучших специалистов из ведущих клиник России для лечения пациентки. Кроме того, будет организована работа по повышению квалификации сотрудников центра.
Первый вице-премьер взял расследование ситуации на личный контроль.
Накануне в интернете появились видеообращения жителей Ингушетии о том, что состояние матери шестерых детей, жительницы ингушского села Кантышево Мадины Аушевой ухудшилось по вине врачей.