Образование

Власти Ингушетии рассчитывают на строительство двух школ в Малгобеке для ликвидации угрозы трехсменки

0

Малгобек нуждается в возведении двух новых общеобразовательных учреждений на 1,4 тыс. мест для предотвращения рисков трехсменного режима обучения учащихся, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики.

«Ряд общеобразовательных учреждений города осуществляют образовательный процесс с риском перехода на трехсменный режим обучения. Дефицит посадочных мест в общеобразовательных учреждениях Малгобека составляет 1 тыс. 355 мест», — сказал представитель кабинета министров.

В правительстве пояснили, что для предотвращения образования практики обучения в три смены и создания условий для получения качественного общего образования в городе необходимо построить две общеобразовательные организации по 720 ученических мест.

Власти принимают соответствующие меры в этом направлении.

По данным пресс-службы, в упомянутом городе функционируют 13 общеобразовательных учреждений с общей проектной мощностью 6 тыс. 108 и 10 детсадов на 1 470 мест. Количество учащихся в школах составляет 6 тыс. 569 учеников и 2 тыс. 242 ребенка в дошкольных организациях.

Численность детей от 0 до 7 лет, не обеспеченных местом в детсадах, — 219 человек. Как сообщал ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, до конца этого года в регионе планируется открыть порядка 20 школ и около десяти детсадов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Институт по обеспечению взаимодействия власти с частными инвесторами создан в Ингушетии
Ансамбль народного танца «Ингушетия» даст концерт в Назрани
Актеры Ингушского драмтеатра приступили к репетициям спектакля «Падение Жанхота»
Единороссы Ингушетии запустили артезианскую скважину в сельском поселении Али-Юрт
В Ингушетии поздравили пограничников с 28-й годовщиной со дня образования погранчасти
В центре Карабулака Ингушетии вандалы повредили фонтан
Роспотребнадзор по Ингушетии открыл «горячую линию» по вопросам организации питания в школах
В Ингушетии стартуют заключительные этапы Вахты памяти «Терский рубеж — 2022»
В Ингушетии в ноябре пройдет научная конференция, посвященная 30-летию создания республики
Сразу несколько детсадов появятся в одном из городов Ингушетии в 2022-2023 годах
В Ингушетии приступили к сбору винограда итальянских сортов

Главное

Яндекс.Метрика

 