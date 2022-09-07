Власти Ингушетии рассчитывают на строительство двух школ в Малгобеке для ликвидации угрозы трехсменки

«Ряд общеобразовательных учреждений города осуществляют образовательный процесс с риском перехода на трехсменный режим обучения. Дефицит посадочных мест в общеобразовательных учреждениях Малгобека составляет 1 тыс. 355 мест», — сказал представитель кабинета министров.

В правительстве пояснили, что для предотвращения образования практики обучения в три смены и создания условий для получения качественного общего образования в городе необходимо построить две общеобразовательные организации по 720 ученических мест.

Власти принимают соответствующие меры в этом направлении.

По данным пресс-службы, в упомянутом городе функционируют 13 общеобразовательных учреждений с общей проектной мощностью 6 тыс. 108 и 10 детсадов на 1 470 мест. Количество учащихся в школах составляет 6 тыс. 569 учеников и 2 тыс. 242 ребенка в дошкольных организациях.

Численность детей от 0 до 7 лет, не обеспеченных местом в детсадах, — 219 человек. Как сообщал ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, до конца этого года в регионе планируется открыть порядка 20 школ и около десяти детсадов.