Власти Ингушетии рассчитывают на строительство двух школ в Малгобеке для ликвидации угрозы трехсменки
Малгобек нуждается в возведении двух новых общеобразовательных учреждений на 1,4 тыс. мест для предотвращения рисков трехсменного режима обучения учащихся, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики.
«Ряд общеобразовательных учреждений города осуществляют образовательный процесс с риском перехода на трехсменный режим обучения. Дефицит посадочных мест в общеобразовательных учреждениях Малгобека составляет 1 тыс. 355 мест», — сказал представитель кабинета министров.
В правительстве пояснили, что для предотвращения образования практики обучения в три смены и создания условий для получения качественного общего образования в городе необходимо построить две общеобразовательные организации по 720 ученических мест.
Власти принимают соответствующие меры в этом направлении.
По данным пресс-службы, в упомянутом городе функционируют 13 общеобразовательных учреждений с общей проектной мощностью 6 тыс. 108 и 10 детсадов на 1 470 мест. Количество учащихся в школах составляет 6 тыс. 569 учеников и 2 тыс. 242 ребенка в дошкольных организациях.
Численность детей от 0 до 7 лет, не обеспеченных местом в детсадах, — 219 человек. Как сообщал ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, до конца этого года в регионе планируется открыть порядка 20 школ и около десяти детсадов.