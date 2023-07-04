Власти Ингушетии рассчитывают получить почти 170 млн руб. на водоснабжение сел и птицекомплекса

«В текущем году нами направлена заявка на получение специального казначейского кредита на строительство объектов водоснабжения птицекомплекса „Южный“ и близлежащих населенных пунктов Малгобекского района на 169 млн руб.», — сказал Калиматов.

Как отметил руководитель субъекта, в Ингушетии на протяжении нескольких лет отмечается устойчивый рост в АПК, который сохранился и в прошлом году. Объём продукции сельского хозяйства за 2022 год достиг 19,5 млрд руб., рост к уровню 2021 года составил 117,7% — это первое место по СКФО.

«Приоритетным направлением развития сельского хозяйства мы определили для себя привлечение частных инвестиций на производство и переработку сельхозпродукции. У нас много примеров успешного привлечения инвестиций, но особо хочу отметить среди них агропредприятие «Птицекомплекс „Южный“, которое является крупнейшим на Северном Кавказе производителем мяса индейки и глубокой переработки», — добавил Калиматов.

Глава республики отметил, что агрокомплекс «Сунжа» реализует проект по строительству тепличного комплекса для выращивания овощей, уже за прошлый год собрано 3,5 тысячи тонн продукции.

А агрокомбинат «Сунжа» реализует проект создания тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции, он реализуется совместно со Сбербанком России и «Кавказ. РФ».

Наращен экспортный потенциал, который составил на конец года 8,1 млн долларов США, что в 5 раз превышает плановое значение.

Глава региона поручил Минсельхозу и Минэкономразвития Ингушетии активизировать работу по привлечению частных инвестиций и оказанию содействия в реализации инвестиционных проектов, направленных на производство импортозамещающей продукции.