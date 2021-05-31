Власти Ингушетии расторгают невыгодные договоры с компаниями из-за длительного простоя предприятий

Отрицательное влияние существования подобных объектов на экономику региона подкрепляется не только отсутствием какого-либо на них производства, но и сохраняющимися статьями расходов, в числе которых их охрана, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

По словам замминистра имущественных и земельных Ингушетии Хяди Кулбужевой, в отношении ряда предприятий первоочередные решения приняты путем расторжения незаконных договоров безвозмездного пользования и аренды. По другим идут судебные разбирательства.

В судебном порядке расторгнут договор долгосрочной безвозмездной аренды, заключенный на 49 лет с фабрикой по производству картонажных изделий — ООО «Сервис-Пак».

Возвращением госимущества в казну, в том числе объекта незавершенного строительства — Карабулакского керамзитового завода, завершилось и расторжение неправомерных соглашений безвозмездного пользования, заключенных с ООО «Ивсил-Кавказ».

Комбинат детского питания также относится к госимуществу, для его работы необходимо устранить выявленные недостатки, что в свою очередь требует финансовых вложений. По словам замминистра, здесь возможно привлечение частных инвесторов.

В настоящее время ведется работа по оценке имущества кирпичного завода «Гиперпресс», по предварительным данным, здесь устарело оборудование, необходимы ремонт и замена.

Еще одним объектом, находящимся в аренде частной компании «Хлеба Ингушетии», с которой также планируется прекращение взаимодействия, является газотурбинная электростанция.

Замминистра промышленности и цифрового развития Муса Чапанов считает, что одним из первоочередных механизмов по перезапуску указанных предприятий является привлечение инвесторов через заключение договоров аренды или продажу имущественного комплекса.

Также правительством региона рассматривается альтернативное решение, предполагающее компенсацию части затрат на уплату первого взноса по договору лизинга оборудования, модернизацию и развитие предприятий, на уплату услуг ресурсосберегающих организаций и другие меры.