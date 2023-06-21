Власти Ингушетии расторгнут контракт с подрядчиком на проведение берегоукрепительных работ

Ранее, по поручению Главы республики, из фонда национального развития Ингушетии было выделено около 5 млн рублей на берегоукрепительные работы, а также для восстановления обрушившегося склепа и установление на территории башенного комплекса «Цори» системы видеонаблюдения.

Евлоев выразил недовольство работой, проводимой подрядной организацией, ответственной за поставленные задачи. В связи с этим, им принято решение о расторжении договора и взыскании выплаченных средств.

«Эта подрядная организация нарушила условия договора. Мало того, что неоднократно были перенесены сроки завершения работ, которые не только не закончены до сих пор, так они еще и не соответствуют заявленным», — сказал он, отметив, что будет определена новая подрядная организация, также параллельно будет восстанавливаться склеп.

Напомним, в конце августа прошлого года на территории башенного комплекса «Цори» обрушился один из средневековых наземных склепов. Обвал произошел из-за подмыва основания стены рекой, поменявшей русло. Здесь были обнаружены останки более 200 человек, а также одежда, мужские и женские головные уборы, знаменитые ингушские курхасы, посуда, музыкальные инструменты.