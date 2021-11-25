Власти Ингушетии разработали план устранения просчетов при реконструкции федеральной трассы

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Недоработки, допущенные при расширении 26-километрового участка федеральной дороги Р-217 «Кавказ» в Ингушетии должны быть устранены до конца 2023 года, заявил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

«Одними из основных итогов обсуждений в парламенте стали подготовленные предложения для доработки всех нюансов, допущенных при реконструкции федеральной автодороги с учётом замечаний от жителей республики», — сообщил руководитель субъекта на своей странице в соцсети «Инстаграм».

Как отметил Глава региона, до конца 2023 года должны быть доработаны недочёты, связанные со строительством кольцевого пересечения на участке дороги в районе бывшего стационарного поста «Волга — 15» в Назрани, выезда со станции скорой медицинской помощи на транспортную развязку.

Кроме того, к этому сроку планируется построить надземные пешеходные переходы в районе сел Гази-Юрт, Яндаре и Троицкое и развязку «Нестеровское — Сунжа» для обеспечения безопасного передвижения пешеходов. Следует расширить трассу для обустройства разворота транспортного потока «Гази-Юрт — Назрань». Устранят и недочеты в районе транспортного узла перекрестков «Назрань — Магас» и «Назрань — Экажево».

Реконструкция трассы на ингушском участке началась в 2013 году. Отвечающие международным стандартам первые 13 км автодороги «Кавказ» после масштабной реконструкции были открыты в декабре 2015 года. Всего на строительство направлено более 1,1 млрд рублей. Подведомственное Росавтодору ФКУ «Упрдор «Кавказ» в рамках второго заключительного этапа приступило к реконструкции 26 километров трассы Р-217 «Кавказ» в границах Ингушетии — с 563-го по 589-й км — в сентябре 2018 года.

Как сообщали ранее газете «Ингушетия» в пресс-службе Народного собрания, в ходе заседания депутаты признали реконструируемый 26-километровый участок федеральной дороги в регионе не отвечающим требованиям безопасности дорожного движения и интересам населения.

Комментарии 1

Алисхан 25 ноября, 2021 - 11:50
А просчеты чьи? Того кто делал или тех ,кто принимал? Чьи просчеты конкретно? Имя есть,раз это слово есть?

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