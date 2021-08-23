Власти Ингушетии решат проблему скопления людей в пунктах вакцинации в Назрановском районе

«Решение по новым пунктам было принято во избежание ситуаций, когда на прививку одновременно приходит большое количество людей. Подобный инцидент произошел в пятницу, когда на вакцинацию без предварительного согласования времени посещения пришли сотрудники детского сада села Яндаре», — заявила Торшхоева.

По ее словам, в результате скопилось много людей, и были нарушены требования по соблюдению мер безопасности во время коронавирусной пандемии.

Как отметила министр, все учреждения, если собираются вакцинироваться, имеют возможность вызывать для себя бригаду. Это намного удобнее как самим сотрудникам организаций, так и медработникам, чтобы предотвратить образование больших очередей.

По ее данным, в республике продолжают функционировать 22 прививочных пункта для вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Имеются пять передвижных мобильных бригад и семь мобильных пунктов вакцинации. Три пункта находятся в поликлинике в Назрани. По два пункта функционируют в Сунженской и Малгобекской центральных больницах. Более того, Минздравом организованы выезды в школы, органы исполнительной власти и места массового скопления людей.

Министр добавила, что гражданам обеспечена возможность записи на вакцинацию через портал Госуслуг, а также налажена работа с обращениями граждан. Всего поступило 911 обращений, 37 — в работе, просроченных нет.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном оперштабе, по состоянию на 23 августа всего проведено скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию — 418 тыс. 828.

По результатам исследований впервые установленных диагнозов COVID-2019 — 19 тыс. 089.

За сутки от коронавируса умер один пациент, всего жертвами инфекции стали 267 человек. Выздоровевших — 17 тыс. 484.