Нацпроекты

Власти Ингушетии возьмут на особый контроль вопросы реализации нацпроектов «Образование» и «Демография»

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на совещании в Магасе отметил, что есть существенные замечания по срокам реализации нацпроектов «Образование» и «Демография». Речь идет о строительстве объектов образования. Он подчеркнул, что нарушения необходимо устранить в кратчайшие сроки и не допускать их впредь.

«Речь идет о жизненно важных для жителей республики объектах — детских садах и школах. Речь идет о наших детях, их будущем», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Регион участвует в исполнении 43 региональных проектов, общий бюджет которых составляет 11 млрд 882 млн рублей: федеральный бюджет — 11,6 млрд рублей, а республиканский — 200 млн рублей, напомнил сотрудник пресс-службы.

«По состоянию на 13 декабря законтрактовано 10 млрд 583 млн рублей или 89% от предусмотренного объема, заключено 128 контрактов, из них 108 государственных и 20 муниципальных. Подписано 102 соглашения по линии регионального Минсельхоза на реализацию агростартапа и 4 Минэкономики Ингушетии — на поддержку МСП», — отметил собеседник.

На текущую дату в общей гистограмме по СКФО республика находится в зеленой зоне по следующим национальным проектам: «Жилье и городская среда» с кассовым исполнением 75% при среднем значении по России — 68%, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с кассовым исполнением 100% при среднем значении по стране — 86% , «Цифровая экономика» с кассой 100% при среднем значении по РФ — 56%, «Экология» с кассой 71% при среднем значении по России — 67%, «Малое и среднее предпринимательство» с кассой 97% при среднем значении по стране — 90%.

В ходе встречи, в которой приняли участие курирующие данное направление зампреды регионального правительства, парламентарии, представители проектного офиса при республиканской администрации, руководитель субъекта обозначил основные критерии оценки деятельности исполнителей — всех лиц, ответственных за реализацию нацпроектов в Ингушетии.

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