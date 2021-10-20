Власти Ингушетии ввели QR-коды о вакцинации от Covid-19

«Глава Ингушетии внес изменения в указ от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности», согласно которому к участию в официальных культурных и спортивных мероприятиях будут допускаться только при предъявлении QR-кода и отрицательного ПЦР-теста, сделанного за три дня до начала мероприятия», — отметили в пресс-службе.

Учреждениям с массовыми скоплениями людей предписано организовать фильтр с дистанционной термометрией. Работа заведений общепита и торгово-развлекательных центров ограничена с 22:00 мск до 06:00 мск. Срок действия всех ограничительных мер продлен до 15 ноября текущего года.

Ранее руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов заявил, что власти не будут принуждать людей делать прививку против Covid-19.

«Ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе стабильная и контролируемая. Минздрав, Роспотребнадзор регулярно мониторят ситуацию и докладывают о текущей обстановке. Нет необходимости вводить дополнительные меры принудительного характера», — отметил Калиматов.