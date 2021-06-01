Прием граждан

Власти Ингушетии закупят 14 автоцистерн для доставки воды в муниципалитеты

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Из Национального фонда развития Ингушетии будет выделены средства на приобретение 14 автоцистерн для доставки воды в муниципалитеты. Об этом сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов в ходе приема граждан, обратившихся к нему через региональную общественную приемную партии «Единая Россия».

С просьбой оказать содействие в восстановлении пострадавшей от ураганного ветра школы, а также обратить внимание на проблему водоснабжения сельского поселения Гейрбек-Юрт Назрановского района от имени жителей населенного пункта обратился Ибрагим Цицкиев.

«Проблема обеспечения населения бесперебойным водоснабжением остается в регионе острой ввиду ветхости инфраструктуры. Руководство республики занимается ее поэтапным решением. Однако, понимая, что особую актуальность вопрос обретет в летний период, по поручению Калиматова в июне на средства Национального фонда развития республики планируется приобретение 14 единиц спецтранспорта для доставки воды в районы. Они будут распределены по муниципалитетам в соответствии с потребностями», — сказал представитель пресс-службы Главы и правительства региона.

Также на средства созданного по инициативе Главы республики фонда будет проведен ремонт упомянутой сельской школы — на эти цели выделено около 2 млн рублей.

Инвалид первой группы Ислам Накастхоев обратился с вопросом о возможности получения им путевки на санаторно-курортное лечение. Как пояснили в территориальном отделении Фонда социального страхования, заявитель состоит в списках на получение указанной услуги, и ведомство готово ее оказать в установленные сроки. Единственное — необходимо обновить соответствующую медицинскую документацию.

По рекомендации руководителя региона на время сбора требуемых справок к заявителю будет прикреплен сотрудник ФСС по республике для оказания поддержки в подготовке процессов, предваряющих выезд на отдых и лечение. По итогам заявителю и сопровождающему его лицу предоставят путевку в одно из северокавказских курортных учреждений.

Руслан Мержоев относится к категории детей-сирот и находится в сводном списке на получение жилья. Он обратился в приемную, чтобы уточнить статус решения его вопроса.

Как сообщалось ранее, в текущем году в регионе планируется обеспечить жильем 43 детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно данным Минобрнауки республики, заявитель 54-ый в очереди на улучшение жилищных условий. Таким образом, он будет обеспечен квартирой в 2022 году после предоставления бюджетных субсидий.

Также по поручению Главы региона ведомством будет обновлен порядок информирования состоящих в сводном списке граждан об изменении статуса их очередности.

Житель сельского поселения Кантышево Назрановского района Эсса Гиреев поднял вопрос строительства дорожного полотна на одной из улиц родного сельского поселения. В ответ на обращение Калиматов дал указание ответственным лицам осуществить в течение первой половины лета на указанной территории укладку песчано-гравийной смеси и рассмотреть на муниципальном уровне возможность асфальтирования данного участка в зависимости от приоритетности строительства внутренних дорог.

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