Власти Ингушетии закупят более 200 баранов для жертвоприношения к очередной годовщине депортации народа

«В одночасье лишившиеся всего люди гибли в долгой дороге от голода, холода и болезней. В первые три года жизни на чужбине ингушский народ потерял почти третью часть своей численности. Мы знаем из рассказов наших отцов, дедов, какие тяготы и лишения им пришлось перенести, какие нечеловеческие условия в дороге и потом в местах ссылки они терпели, а многие погибли, при этом родные не смогли их даже похоронить. Вот этим людям в первую очередь и посвящены траурные мероприятия. Наши старики смогли выстоять, сберечь себя, свою самобытность и идентичность, сохранили язык и культуру для нас. Мы храним эту боль из поколения в поколение, храним память о тех событиях и будем и дальше возрождать нашу республику», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, что 23 февраля 1944 года ингуши и чеченцы были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию, а ЧИАССР ликвидирована.