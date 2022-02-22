Власти Ингушетии закупят более 200 баранов для жертвоприношения к очередной годовщине депортации народа
По поручению Махмуд-Али Калиматова в мечети Ингушетии и Пригородного района будут переданы 210 баранов для жертвоприношения и прочтения молитв по усопшим после депортации народа 78 лет назад. Средства на закупку МРС выделены из Национального фонда развития республики.
«В одночасье лишившиеся всего люди гибли в долгой дороге от голода, холода и болезней. В первые три года жизни на чужбине ингушский народ потерял почти третью часть своей численности. Мы знаем из рассказов наших отцов, дедов, какие тяготы и лишения им пришлось перенести, какие нечеловеческие условия в дороге и потом в местах ссылки они терпели, а многие погибли, при этом родные не смогли их даже похоронить. Вот этим людям в первую очередь и посвящены траурные мероприятия. Наши старики смогли выстоять, сберечь себя, свою самобытность и идентичность, сохранили язык и культуру для нас. Мы храним эту боль из поколения в поколение, храним память о тех событиях и будем и дальше возрождать нашу республику», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.
Напомним, что 23 февраля 1944 года ингуши и чеченцы были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию, а ЧИАССР ликвидирована.