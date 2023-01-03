Экология

Власти Ингушетии закупят более 2,7 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора

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В Ингушетию в 2023 году поступят свыше 2,7 тысяч новых контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом Главе региона Махмуду-Али Калиматову рассказал министр природных ресурсов и экологии республики Ахметхан Шадиев.

«В прошлом году нами были закуплены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на сумму 34,3 млн рублей в количестве 2 289 штук. Эти контейнеры были переданы муниципальным образованиям для дальнейшего оборудования специальных контейнерных площадок. Также в 2022 году в Минприроды России направлена заявка на приобретение контейнеров в количестве 2 733 штук на 2023 год, эта заявка уже одобрена», — доложил Ахметхан Шадиев.

По его словам, в 2022 году в рамках утвержденного госзадания ведомством были выполнены в полном объеме все лесохозяйственные работы.

«Так, на площади 21 га были созданы лесные культуры в количестве 55 тыс. штук, заготовлено 100 кг семян красного дуба, проведены лесопатологические обследования лесов на площади 1,4 тыс. га, выборочные санитарные рубки на площади 130 га и уборка неликвидной древесины на площади 186 га», — добавил Шадиев.

Глава Ингушетии оценил работу ведомства как удовлетворительную и поручил проработать все проблемные вопросы во всех сферах экологии республики, а также разработать дорожные карты.

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