Власти Ингушетии закупят более 2,7 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора
В Ингушетию в 2023 году поступят свыше 2,7 тысяч новых контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом Главе региона Махмуду-Али Калиматову рассказал министр природных ресурсов и экологии республики Ахметхан Шадиев.
«В прошлом году нами были закуплены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на сумму 34,3 млн рублей в количестве 2 289 штук. Эти контейнеры были переданы муниципальным образованиям для дальнейшего оборудования специальных контейнерных площадок. Также в 2022 году в Минприроды России направлена заявка на приобретение контейнеров в количестве 2 733 штук на 2023 год, эта заявка уже одобрена», — доложил Ахметхан Шадиев.
По его словам, в 2022 году в рамках утвержденного госзадания ведомством были выполнены в полном объеме все лесохозяйственные работы.
«Так, на площади 21 га были созданы лесные культуры в количестве 55 тыс. штук, заготовлено 100 кг семян красного дуба, проведены лесопатологические обследования лесов на площади 1,4 тыс. га, выборочные санитарные рубки на площади 130 га и уборка неликвидной древесины на площади 186 га», — добавил Шадиев.
Глава Ингушетии оценил работу ведомства как удовлетворительную и поручил проработать все проблемные вопросы во всех сферах экологии республики, а также разработать дорожные карты.