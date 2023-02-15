Власти Ингушетии закупят для детской больницы необходимое оборудование

Руководитель субъекта подчеркнул, что оказывать медпомощь жителям региона — первоочередная задача властей, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

«Федеральный центр в свою очередь активно поддерживает нас во всех социальных сферах, в том числе в вопросах здравоохранения. Мы будем изыскивать возможности участия в программах или решать вопрос на уровне региона. Так или иначе оборудование для больницы будет обеспечено», — заверил Калиматов.

Глава побывал в отделениях лучевой диагностики, педиатрии, реанимации, эндокринологии, а также приемном отделении. В беседе с главным врачом, в частности, речь шла об аппарате для острого диализа Мультифильтрат, который необходим больнице в первую очередь.

По словам Муцольгова, отсутствие этого аппарата самая острая проблема для больницы. Пациентов приходиться направлять в Ставрополь, Ростов-на-Дону, Москву. «Пытались самостоятельно решить эту проблему, но у нас недостаточно для этого ресурсов», — сказал главврач.