Туризм

Власти Ингушетии запланировали обустройство новых зон отдыха туристов в предгорной зоне

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По итогам выездного совещания определены места в Сунженском районе для создания зон отдыха и прогулок для туристов, сообщили газете «Ингушетия» в комитете архитектуры и градостроительства республики.

«Комархстрой разработал эскизные предложения по оформлению зоны отдыха вдоль Ассинского ущелья в Сунженском районе Ингушетии. Эти планы подробно обсуждались на совещании у первого вице-премьера республики Олега Фурсова с участием представителей Комтуризма и администрации Сунженского района», — сказал представитель ведомства.

По его информации, проект предусматривает создание зон отдыха, прогулочных зон, спортивных площадок, размещение стационарных домов, автодомов, автокемпинга. Кроме того, в предгорном районе Ингушетии в скором времени появятся площадки из деревянных настилов для установки палаток.

В связи с этим Комархстрой совместно с местными властями провел выездное совещание в селе Алкун. По итогам обсуждения темы и анализа приняты решения по функциональному зонированию выбранной территории для зон отдыха туристов с учетом требований градостроительного законодательства.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», с 1 по 12 мая этого года только в одном горном Джейрахском районе отдохнули более 20 тыс. туристов.

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