Власти Ингушетии запустят горнолыжные трассы на всесезонном курорте «Армхи» после двух лет простоя

«Мы запускали горнолыжные трассы в 2020 году, затем, по ряду причин, был сделан перерыв, и вот в наступающий зимний сезон планируем снова открыть их примерно 15−20 декабря», — сказал Мизиев.

По его словам, также в «Армхи» есть санаторно-курортное лечение сердечно-сосудистых заболеваний, систем органов дыхания и костно-мышечной системы.

Отметим, что курорт расположен на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря. Здесь есть две горнолыжные трассы — 1 200 и 250 метров (учебная), которые оснащены кресельными подъемниками, рассчитанными на поток в 1, 2 тыс. человек.