Туризм

Власти Ингушетии запустят горнолыжные трассы на всесезонном курорте «Армхи» после двух лет простоя

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Зимой 2022 года в Ингушетии впервые за два года откроют горнолыжные трассы на всесезонном курорте «Армхи», сообщил СМИ председатель комитета по туризму Ингушетии Беслан Мизиев.

«Мы запускали горнолыжные трассы в 2020 году, затем, по ряду причин, был сделан перерыв, и вот в наступающий зимний сезон планируем снова открыть их примерно 15−20 декабря», — сказал Мизиев.

По его словам, также в «Армхи» есть санаторно-курортное лечение сердечно-сосудистых заболеваний, систем органов дыхания и костно-мышечной системы.

Отметим, что курорт расположен на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря. Здесь есть две горнолыжные трассы — 1 200 и 250 метров (учебная), которые оснащены кресельными подъемниками, рассчитанными на поток в 1, 2 тыс. человек.

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