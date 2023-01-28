Власти ингушской Сунжи объяснили появление газовой струи недалеко от школы
На некоторых участках в Сунже проводится опрессовка новых газовых труб — это один из ответственных этапов проверки трубопровода, прежде чем ввести его в эксплуатацию, об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе городской администрации.
«По информации газовой службы, на территории города ведутся работы по опрессовке новых газовых линий для освобождения труб от имеющей в них жидкости», — сказал представитель мэрии.
Он уточнил, что опрессовка — это гидроиспытания закрытой системы избыточным давлением. Таким методом проверяется работа трубопроводов и теплообменного оборудования.
Местные власти также предупредили горожан о наличии на месте проведения работ запаха газа, призвав проявлять бдительность и не подходить близко к таким участкам.
Напомним, обязательность опрессовки перед началом выполнения пусконаладочного комплекса работ объясняется тем, что благодаря ей выявляются свечи сварочных швов и прочие дефекты, которые могут стать причиной разгерметизации трубы в дальнейшем.
Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что в Сунже, на пересечении улиц Карла Маркса и Плиева, рядом со школой № 1, дала пробоину подземная газовая труба высокого давления.
Соответствующие органы оповещены, но пока проблема не решена. Интернет-пользователи призвали взрослых не подпускать к месту детей для предотвращения несчастных случаев.