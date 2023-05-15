Власти Магаса из-за дождей не могут провести противоклещевую обработку деревьев

«Покос травы и обработку деревьев мы проводили своими силами после жалоб местных жителей из-за резко увеличившейся популяции клещей. До конца ее довести, к сожалению, не удалось из-за обильных дождей последние несколько дней. Для качественной акарицидной обработки против клещей нужна сухая погода, иначе эффективность обработки сводится к нулю», — сказал Курскиев.

По его словам, проведением полномасштабной обработки должна заняться санэпидемстанция, у которой есть необходимая лицензия и оборудование.

«У властей города и санэпидемстанции уже есть предварительная договоренность, и в ближайшее время в городе, возможно, проведут полномасштабную химобработку», — добавил Рашид Курскиев.

Ранее в соцсетях были жалобы жителей Магаса на большое количество клещей в городе, в частности, в 10-м микрорайоне столицы.