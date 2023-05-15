Власти Магаса из-за дождей не могут провести противоклещевую обработку деревьев

0

Зеленхоз Магаса в связи с обильными дождями не может провести необходимую акарицидную обработку деревьев против резко увеличившейся популяции клещей в городе. Об этом газете «Ингушетия» сообщил руководитель ведомства Рашид Курскиев.

«Покос травы и обработку деревьев мы проводили своими силами после жалоб местных жителей из-за резко увеличившейся популяции клещей. До конца ее довести, к сожалению, не удалось из-за обильных дождей последние несколько дней. Для качественной акарицидной обработки против клещей нужна сухая погода, иначе эффективность обработки сводится к нулю», — сказал Курскиев.

По его словам, проведением полномасштабной обработки должна заняться санэпидемстанция, у которой есть необходимая лицензия и оборудование.

«У властей города и санэпидемстанции уже есть предварительная договоренность, и в ближайшее время в городе, возможно, проведут полномасштабную химобработку», — добавил Рашид Курскиев.

Ранее в соцсетях были жалобы жителей Магаса на большое количество клещей в городе, в частности, в 10-м микрорайоне столицы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские дети в рамках проекта «Культура для школьников» узнали о творчестве поэта Гирихана Гагиева
Власти Ингушетии решили обновить дорогу на одной из центральных улиц в столице
Представители Ингушетии принимают участие во Всероссийском туристическом слете «Маевка»
В Карабулаке пройдет турнир «Битва дворов на воркаут-площадке»
В Сунженском районе Ингушетии прошло мероприятие, посвященное Идрису Базоркину
В Назрани 10-11 июня пройдет первый Всероссийский турнир по грэпплингу
В Назрановском районе Ингушетии прошло мероприятие по чествованию юных кулинаров
Юные ингушские спортсмены успешно выступили на открытом первенстве города Махачкалы по плаванию
Музей ИЗО Ингушетии приглашает на мастер-класс «Золотая тыква»
В Ингушетии пройдет региональный чемпионат «Абилимпикс»-2023
Юные ингушские боксеры успешно выступили на турнире в станице Суворовская Ставропольского края

Главное

Яндекс.Метрика

 