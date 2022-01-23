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Власти Магаса намерены круглосуточно отлавливать бродячих собак

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В мэрии Магаса под председательством главы города Усмана Аушева прошло совещание по вопросу отлова бродячих собак и обеспечения безопасности жителей столицы.

По итогу совещания, было предложено в круглосуточном режиме проводить работу по отлову животных, до тех пор, пока их количество не сведется к минимуму, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

«Заслушал отчет начальника ЖКХ о проделанной работе. Поручил в срочном порядке принять все необходимые меры по отлову бродячих собак. Работу в данном направлении поручил проводить в круглосуточном режиме, а также ежедневно предоставлять отчет о проделанной работе до наведения полного порядка в городе. Исполнение данных поручений буду держать на личном контроле», — цитирует пресс-служба главу города.

Как уже ранее сообщала газета «Ингушетия», в 2019 году в Магасе в связи с тем, что некоторым жителям стало страшно выходить из дома, была начата работа по отлову и стерилизации бездомных животных. По количеству стерилизованных и отловленных животных в муниципалитете не стали уточнять.

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