Власти Магаса сделали освещение на самой отдаленной улице города

«Жители столицы периодически сообщали об отсутствии освещения на данной улице, протяжённость которой более 2 км. Администрацией столицы было принято решение о проведении нового электропровода по всей улице. Теперь на улице 65 лет Победы светло», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в ингушском селе Верхние Ачалуки Малгобекского района за день установили светодиодные фонари по просьбе жителей. По словам заявителей, улица является одной из центральных в селе, дети ходят по ней в школу и ввиду отсутствия освещенности в темное время суток часто происходят ДТП с участием пешеходов.