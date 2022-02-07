Власти Магаса сделали освещение на самой отдаленной улице города

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В Магасе на улице 65 лет Победы сделали освещение вдоль всего прямолинейного участка дороги длиной 2 км. Ранее местные жители жаловались на отсутствие освещения на данной улице, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Жители столицы периодически сообщали об отсутствии освещения на данной улице, протяжённость которой более 2 км. Администрацией столицы было принято решение о проведении нового электропровода по всей улице. Теперь на улице 65 лет Победы светло», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в ингушском селе Верхние Ачалуки Малгобекского района за день установили светодиодные фонари по просьбе жителей. По словам заявителей, улица является одной из центральных в селе, дети ходят по ней в школу и ввиду отсутствия освещенности в темное время суток часто происходят ДТП с участием пешеходов.

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