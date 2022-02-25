Безопасность

Власти Малгобека дооснастят город пожарными гидрантами

0

В Малгобеке на безводных участках города установят пожарные гидранты и обновят старые, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Вопросы состояния пожарных гидрантов и водоемов не раз обсуждались на заседаниях КЧС, однако они до сих пор остаются открытыми. Ряд руководителей учреждений и организаций не уделяют должного внимания вопросам обеспечения объектов противопожарным водоснабжением. На территории города имеются безводные участки, противопожарная безопасность которых также вызывает большие вопросы», — говорится в сообщении.

В ближайшее время все гидранты в городе проверят и приведут в нормативное состояние, при необходимости старые установки заменят на новые.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Джейрахском районе Ингушетии прошёл конкурс чтецов Корана
Глава Минобрнауки Ингушетии поздравила победителей шахматного турнира «Королевский гамбит»
Водонасосную станцию Магаса оснастят камерами с распознаванием лица
Тренеры спортивных школ Назрановского района приняли участие во всероссийском семинаре
В Ингушетии назначили нового главу Насыр-Кортского округа города Назрани
Мэр Назрани Урусхан Евлоев сделал замечания директору рынка «Фабрика»
В Ингушетии усилят антитеррористические меры
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии состоялась презентация третьего сборника «Я — очевидец»
В Ингушетии стартовало народное голосование за официальную эмблему 30-летия возрождения республики
В музее ИЗО Ингушетии состоится открытие выставки «Декоративно-прикладное искусство Дагестана»
В горной части Ингушетии ожидается сильный ветер

Главное

Яндекс.Метрика

 