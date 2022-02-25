Власти Малгобека дооснастят город пожарными гидрантами

«Вопросы состояния пожарных гидрантов и водоемов не раз обсуждались на заседаниях КЧС, однако они до сих пор остаются открытыми. Ряд руководителей учреждений и организаций не уделяют должного внимания вопросам обеспечения объектов противопожарным водоснабжением. На территории города имеются безводные участки, противопожарная безопасность которых также вызывает большие вопросы», — говорится в сообщении.

В ближайшее время все гидранты в городе проверят и приведут в нормативное состояние, при необходимости старые установки заменят на новые.