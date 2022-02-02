Благоустройство

Власти Малгобека Ингушетии модернизируют сети уличного освещения

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Власти Малгобека модернизируют сети уличного освещения, широко внедряя светодиоды, которые отличаются большей яркостью и меньшим энергопотреблением по сравнению с обычными натриевыми осветительными приборами, что позволяет значительно сэкономить городской бюджет.

Кроме того, как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, по мере возможности устанавливаются новые столбы освещения.

Так, на пересечении улиц Физкультурной и Нурадилова по просьбе граждан были заменены электролампы на более современные и энергосберегающие средства.
«Наиболее часто возникающая проблема, с которой сталкиваются специалисты, связана с быстрым выходом из строя обычных ламп накаливания», — отметили в администрации Малгобека.

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