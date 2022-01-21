Власти Малгобека Ингушетии оперативно отреагировали на обращение жителя города

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Власти Малгобека оперативно отреагировали на обращение жителя города по поводу замены старой опоры связи

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации муниципального образования, специалисты мэрии выехали на улицу Базоркина. При визуальном осмотре факт аварийности опор воздушной линии связи был подтвержден.

В настоящее время совместно с «Ростелекомом» прорабатывается вопрос о возможном переносе или реконструкции деревянных столбов связи.

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