Власти Малгобека установили пандус по просьбе жительницы города

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Мэрия Малгобека оперативно отреагировала на обращение жительницы города об установке в её подъезде пандуса.

В соцсети на имя главы города, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, поступило обращение от жительницы многоэтажного дома на улице Котиева, 15а, о том, что в подъезде отсутствует пандус. Вопрос стоял остро, поскольку женщина передвигается при помощи инвалидной коляски.

Специалисты производственного отдела мэрии сразу провели работу по установке пандуса при входе в подъезд и на лестничном марше.

«В настоящее время очень важной задачей является формирование у людей менталитета, предполагающего заботу друг о друге и помощи нуждающимся. Мы должны стараться сделать окружающий мир доступным для всех категорий граждан, в том числе инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья», — отметил глава города Мусса Галаев.

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