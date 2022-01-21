Власти Малгобека установили пандус по просьбе жительницы города

В соцсети на имя главы города, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, поступило обращение от жительницы многоэтажного дома на улице Котиева, 15а, о том, что в подъезде отсутствует пандус. Вопрос стоял остро, поскольку женщина передвигается при помощи инвалидной коляски.

Специалисты производственного отдела мэрии сразу провели работу по установке пандуса при входе в подъезд и на лестничном марше.

«В настоящее время очень важной задачей является формирование у людей менталитета, предполагающего заботу друг о друге и помощи нуждающимся. Мы должны стараться сделать окружающий мир доступным для всех категорий граждан, в том числе инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья», — отметил глава города Мусса Галаев.