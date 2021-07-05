Водоснабжение

Власти Малгобекского района Ингушетии обеспечили подвоз питьевой воды местным жителям

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Администрация Малгобекского района Ингушетии из-за отсутствия водоснабжения, вызванного аномальной жарой, организовали для местных жителей подвоз питьевой воды, сообщили газете «Ингушетия» в районной администрации.

«В последние аномально жаркие дни стала остро ощущаться нехватка воды в сельских поселениях Малгобекского района. Эта проблема является одной из ключевых, чему свидетельствует стабильно высокое число обращений по данной тематике в социальных сетях. Жители некоторых населенных пунктов Малгобекского района жалуются на полное отсутствие водоснабжения», — сказал собеседник.

По его словам, руководством муниципалитета в оперативном порядке выработаны практические меры, направленные на улучшение обеспечения водоснабжения в населённых пунктах.

«Таким образом, администрациями сельских поселений будет обеспечен подвоз питьевой воды для населения. Решение это временное, тем не менее, это облегчит жизнь сельчанам, которые вовсе остаются без воды», — добавили в муниципалитете.

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