Профилактика экстремизма

Власти Малгобекского района Ингушетии провели акцию по профилактике экстремизма в молодежной среде

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Антитеррористическая комиссия Малгобекского района провела профилактическую беседу со школьниками сельского поселения Инарки.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, представитель комиссии рассказал учащимся школы № 23 о пагубном воздействии идеологии радикализма и экстремизма на молодое поколение. По его словам, лжеидеологи предпринимают попытки внести смуту в общество мусульман.

Спикер привёл несколько примеров, связанных с жизнью осуждённых и вдов погибших участников незаконных вооруженных формирований, призвал беречь себя и своих близких, быть хорошим примером для младших. Представители духовенства, обращаясь к ребятам, призвали слушаться учителей и своих родителей, быть им опорой и хорошо учиться.

Школьникам рекомендовали не поддаваться влиянию псевдоимамов из интернета, привели в пример несколько хадисов из Священного Корана о том, каким должен быть истинный мусульманин. В завершение встречи учащимся пожелали меньше смотреть сомнительные ролики в интернете и занять себя более полезной деятельностью.

Гости призвали молодежь не давать себя втягивать в сети заблудших, а также повышать уровень знаний и совершенствоваться, так как только образованный и просвещенный человек не встанет на путь негативных проявлений и проступков.

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