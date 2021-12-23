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Власти Малгобекского района Ингушетии заключили соглашение с региональным Роспотребнадзором

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В администрации Малгобекского района заключили соглашение о взаимодействии с региональным Роспотребнадзором.

Согласно документу, Роспотребнадзор будет регулярно предоставлять информацию об эпидемиологической ситуации в районе в администрацию муниципального образования.

Представитель территориального отдела Роспотребнадзора Адам Дзарахов подчеркнул, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается сложной, и напомнил о необходимости привиться всем, кто не имеет к этому противопоказаний.

Глава района Хамзат Долтмурзиев, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, поручил усилить контроль над реализацией профилактических и противоэпидемических мероприятий в части соблюдения масочного режима, социального дистанцирования, проведения дезинфекционных мероприятий.

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