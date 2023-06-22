Власти Назрани Ингушетии передают во временное управление МКД

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, это может быть и непосредственное управление в домах до 30 квартир, и ТСЖ, и временное управление.

«Уже на протяжении полугода в Назрани отсутствуют управляющие компании в большинстве МКД. Связано это в первую очередь с нежеланием жителей оплачивать услуги компании», — отметили в мэрии.

Там напомнили, что, если жители не определились с формой управления, то муниципалитет должен сам определить компанию для обслуживания домов.