Муниципалитет

Власти Назрани Ингушетии передают во временное управление МКД

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Задачу обеспечить форму управления в каждом многоквартирном доме в Назрани поставил перед своими заместителями и главами административных округов мэр города Урусхан Евлоев.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, это может быть и непосредственное управление в домах до 30 квартир, и ТСЖ, и временное управление.

«Уже на протяжении полугода в Назрани отсутствуют управляющие компании в большинстве МКД. Связано это в первую очередь с нежеланием жителей оплачивать услуги компании», — отметили в мэрии.

Там напомнили, что, если жители не определились с формой управления, то муниципалитет должен сам определить компанию для обслуживания домов.

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