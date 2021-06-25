Власти Назрани ищут мошенников, незаконно выдавших горожанам договоры на оформление жилья
Муниципальные власти и сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации с незаконной выдачей договоров на оформление квартир в Назрани, об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе местной администрации в пятницу.
«Сотрудники правоохранительных органов республики проводят проверку по фактам выдачи неустановленными лицами поддельных договоров на оформление квартир в городе», — рассказали в мэрии.
По словам собеседника издания, на договорах с заверенной фиктивной печатью поставлена поддельная подпись руководителя Центрального административного округа города Назрани.
В связи с выявленным фактом мошенничества городская администрация обратилась к жителям с просьбой проявить бдительность и остерегаться уловок злоумышленников. При необходимости незамедлительно обращаться в комиссию по противодействию коррупции администрации Назрани.