Власти Назрани намерены разработать перспективный план-график по строительству ливневых канализаций

«Естественно, что за счёт городского бюджета мы такую работу не потянем, так как это многомиллионные проекты, но при грамотном распределении средств мы можем начать эту работу. Частично за счёт бюджетных средств, частично — за счёт инвестирования», — сообщил газете «Ингушетия» мэр города Урусхан Евлоев.

Градоначальник поручил своим заместителям изучить данный вопрос и представить на согласование проект.