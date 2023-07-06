Благоустройство

Власти Назрани обязали собственников благоустроить прилегающую к ТЦ «Ковчег» территорию

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Власти Назрани Ингушетии обязали собственников торгового центра «Ковчег» провести ямочный ремонт и укладку асфальтового покрытия на территории комплекса.

Как сообщили в мэрии города, в настоящее время на территории торгового центра продолжаются работы по ямочному ремонту. Дорожное полотно пришло в негодность, жители неоднократно жаловались на неудовлетворительное санитарное состояние прилегающей территории комплекса.

В связи с чем, по поручению градоначальника Урусхана Евлоева, администрацией Центрального административного округа была проведена работа по выдаче предписания собственникам. Территория была перекрыта искусственными ограждениями до начала ремонтных работ.

В итоге всех мероприятий, проведённых муниципальными властями, собственниками помещений начаты работы по благоустройству территории. В ближайшие дни жители республики смогут вновь беспрепятственно посещать торговый центр.

 

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