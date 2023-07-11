Власти Назрани оказали помощь 18 малоимущим жителям города

Как сообщили в муниципалитете, обращения касались помощи в оказании иногороднего лечения, а также помощи семьям, находящимся в тяжелом материальном положении и состоящим на учете.

Все обращения были тщательно рассмотрены комиссией, по итогам работы которой 18 человек получили помощь от администрации Назрани.

Градоначальник Урусхан Евлоев отметил: «Есть ситуации, о которых я обязан знать. Семьи, которые особо нуждаются в помощи. Это должен отслеживать социальный отдел и заместитель по социальным вопросам и лично докладывать. Как глава города, сегодня я отвечаю за этих людей, поэтому мы должны оказывать посильную помощь особо нуждающимся категориям граждан».