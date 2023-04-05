Муниципалитет

Власти Назрани ответили на обращение горожан, обеспокоенных обмелением пруда

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Власти Назрани Ингушетии ответили на интернет-обращение местных рыбаков, обеспокоенных обмелением пруда.

Как сообщили в мэрии города, ежегодно в весенний период наблюдается заметный спад уровня воды в назрановском пруду, и эта искусственная процедура необходима для полноценного функционирования водоема.

Отмечается, что перед началом зимнего сезона Алханчуртский канал, питающий городской пруд Назрани, приостанавливает подачу воды в русла и с наступлением весны проводит плановую промывку канала с последующим запуском водной артерии. Уже ближе к середине текущего месяца ФГБУ «Управление Ингушмелиоводхоз» начнет работу в рамках вышеуказанной процедуры, после чего шлюзы для подпитки пруда будут открыты, и русло главного водоема города снова станет полноводным.

В мэрии особо подчеркнули, что администрация Назрани ежегодно проводит чистку береговой линии обмелевшего участка, а незначительный спад воды на данном уровне не несёт негативного воздействия на обитателей городского пруда.

 

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