Власти Назрани ответили на обращение горожан, обеспокоенных обмелением пруда

Как сообщили в мэрии города, ежегодно в весенний период наблюдается заметный спад уровня воды в назрановском пруду, и эта искусственная процедура необходима для полноценного функционирования водоема.

Отмечается, что перед началом зимнего сезона Алханчуртский канал, питающий городской пруд Назрани, приостанавливает подачу воды в русла и с наступлением весны проводит плановую промывку канала с последующим запуском водной артерии. Уже ближе к середине текущего месяца ФГБУ «Управление Ингушмелиоводхоз» начнет работу в рамках вышеуказанной процедуры, после чего шлюзы для подпитки пруда будут открыты, и русло главного водоема города снова станет полноводным.

В мэрии особо подчеркнули, что администрация Назрани ежегодно проводит чистку береговой линии обмелевшего участка, а незначительный спад воды на данном уровне не несёт негативного воздействия на обитателей городского пруда.