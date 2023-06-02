Муниципалитет

Власти Назрани планируют косметический ремонт на перекрестке кругового движения

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На следующей неделе в Назрани Ингушетии планируется провести косметический ремонт на перекрестке кругового движения — «оскановском круге», как его называют горожане.

Как сообщили в мэрии города, на объекте намечается осуществить следующие виды работ: обивку пластиком, восстановление освещения, покраску. Заместитель главы города Милана Мархиева особо отметила, что муниципальным образованием планируется привлечение грантовых средств для капитального ремонта прилегающей к объекту территории.

Мэр Урусхан Евлоев поручил ответственным лицам не сбавлять наращенный темп и привлекать все необходимые средства для наведения порядка в городе.

 

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