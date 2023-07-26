Вакцинация

Власти Назрани призвали жителей города провести вакцинацию против полиомиелита

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Глава Гамурзиевского административного округа Назрани Рустам Костоев провел совещание по вопросам необходимости проведения вакцинации.

Как сообщили в мэрии города, в обсуждении эпидемиологической ситуации в округе приняли участие общественники, духовенство и представители Минздрава Ингушетии.

Глава округа Рустам Костоев отметил: «Вакцинация согласно национальному календарю является одним из важнейших факторов профилактики инфекционных заболеваний. Поэтому необходимо проводить разъяснительные работы с населением, направленной на снижение числа лиц, отказывающихся от профилактических прививок против полиомиелита. В этой части нам окажут содействие общественники и духовенство, к которым прислушиваются жители».

Напомним, в округах Назрани совещания проводятся по инициативе градоначальника Урусхана Евлоева, который уже на протяжении нескольких последних месяцев проводит цикл мероприятий по указанной тематике.

 

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